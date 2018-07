Zürich - Die Margen der 21 grössten Pharmakonzerne der Welt sinken, trotzdem wachsen sie dank Blockbuster-Medikamenten und neuen Wirkstoffen gegen Krebs weiter. 40 Prozent der Wirkstoffe, die momentan weltweit neu entwickelt werden, sind Krebsmedikamente. Bereits 2017 verdienten die Pharmaunternehmen damit fast jeden dritten Franken: Die Umsätze im Bereich Onkologie stiegen von CHF 151,3 Milliarden auf CHF 160,0 Milliarden. Gleichzeitig wuchsen die Umsätze mit Blockbustern deutlich stärker als die Gesamtumsätze: Während die weltweiten Top-21-Pharma-Unternehmen 2017 insgesamt CHF 520,4 Milliarden Umsatz und damit nur 0,4 Prozent mehr als im Vorjahr generierten, stieg der Blockbuster-Umsatz um drei Prozent auf CHF 312,4 Milliarden.

Das zumindest leichte Wachstum beim Umsatz findet sich jedoch im operativen Ergebnis nicht wieder: Das Ebit sank im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Prozent auf CHF 176,0 Milliarden. Allerdings spielten Wechselkurseffekte 2017 eine grosse Rolle: Währungsbereinigt stiegen die Umsätze deutlicher um 2,6 Prozent an und das Ebit entwickelte sich mit minus 0,4 Prozent nur leicht negativ, wobei Roche und Novartis fast konstant blieben. Auch die Marge ging zurück: Sie betrug 2017 noch 26,5 Prozent, das waren 1,8 Prozentpunkte weniger als 2016, aber 0,2 Prozentpunkte mehr als 2015.

Diese Ergebnisse entstammen einer Analyse der Finanzkennzahlen der 21 grössten Pharmaunternehmen der Welt, die die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY erstellt hat.

"Bei den Krebsmedikamenten und Blockbustern besteht eine zunehmend grössere Abhängigkeit der Pharmakonzerne", kommentiert Paolo Prisco, der Marktsegmentleiter Life Sciences Schweiz bei EY, die Zahlen. "Die Umsatzsteigerung bewegt sich wegen der sinkenden Margen auf tiefem Niveau. Es braucht deshalb neue Wege: Die Firmen müssen Innovationen noch stärker fördern und komplett neue Ökosysteme aufbauen. Die Zukunft prägen wird ausserdem die personalisierte, datenbasierte Medizin - da wird und muss viel passieren."

Jürg Zürcher, der Leiter Biotech in Basel, ergänzt: "Viele andere Branchen wären über die Margen in der Pharmabranche sehr zufrieden. Dennoch zeigt der Rückgang ein Problem auf: Die Konkurrenz ist in den grössten Therapiebereichen wie der Onkologie enorm - am Schluss bleiben nur kleine Stücke des Kuchens übrig. Es steht viel auf dem Spiel für die Konzerne. Die Akzeptanz neuer Therapieformen und die Zahlungsbereitschaft der Gesundheitssysteme werden über Erfolg oder Misserfolg entscheiden."

Rest der Welt wächst stärker als gesättigte Märkte in Europa oder USA

Hinzu kommt, dass gerade in den grossen Schwellenländern ...

