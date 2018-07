Digitalisierung - ein aktueller Trend, der schon lange keine Neuigkeit mehr ist. Es gibt einen branchenübergreifenden Konsens, dass nur wer sich damit auseinandersetzt, eine Chance auf zukünftigen Erfolg hat. Und obwohl dieses Credo bereits auch in den entlegensten Orten der Industrienationen angekommen ist, wissen viele Unternehmen noch immer nicht, wie sie den geänderten Anforderungen gegenübertreten sollen. Die OBT AG stellt sich den internen und externen Herausforderungen der Digitalisierung systematisch: Einmal im Monat treffen sich die beiden Strategen von OBT - Thomas Koller, VR-Präsident, und Marcel Baghdassarian aus dem Fachbereich Informatik - und stecken zu diesem Thema die Köpfe zusammen. Gemeinsam besprechen sie aktuelle Fragestellungen, identifizieren mögliche Stolpersteine und erarbeiten praxisnahe Lösungsansätze.

Worauf muss bei der Bedarfsanalyse im Vorfeld geachtet werden?

Thomas: Der erfolgreiche Know-how-Transfer hängt wesentlich von einer fundierten Bedarfsanalyse im Vorfeld eines E-Learning-Projekts ab. Da Mitarbeitende immer von unterschiedlichen Wissenslevels aus starten, stellen wir mit standardisierten E-Learning-Containern sicher, dass alle Mitarbeitenden in den definierten Themenfeldern den gleichen Wissens- und Ausbildungsstand sicher erreichen können. Das klingt in der Theorie einfach, erfordert aber in der Praxis gerade bei komplexen Lerninhalten eine exakte Definition von Rollen, Prozessen und Dokumenten.

Marcel: Selbstverständlich muss bei der Bedarfsanalyse auch verifiziert werden, welche Themen mit E-Learning-Konzepten oder mit Präsenzveranstaltungen vermittelt werden sollen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass eben nicht alle Themen für E-Learning geeignet sind. Gerade wenn spontan auf Einwände, Fragen und Anmerkungen reagiert werden muss, braucht es die unmittelbare Interaktion zwischen Lehrperson und den Lernenden.

Funktionieren die elektronischen Lernräume auch ganz ohne Trainer oder Moderatoren?

Marcel: Ja und nein. Grundsätzlich gilt, dass klassische E-Learnings ohne Trainer oder Moderatoren funktionieren. Das heisst aber, Rückfragen werden aufgrund der fehlenden Interaktion zwischen den Mitarbeitenden und dem Trainer bzw. Moderator nicht direkt beantwortet. Das kann verunsichern und die Akzeptanz des E-Learning-Systems bei den Mitarbeitenden mindern. Man kann dem entgegenwirken: Einerseits, indem man virtuelle Assistenzsystemen und Chatbots, die mit den Mitarbeitenden interagieren können, ins E-Learning integriert. Und andererseits, indem man Chats mit dem Trainer bzw. Moderator zu bestimmten Zeiten zur Verfügung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...