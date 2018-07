Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der von dem Beratungsunternehmen Sentix unter Investoren erhobene Konjunkturindex für Deutschland ist im Juli zum sechsten Mal in Folge gesunken. Laut Sentix ging er auf 16,2 (Juni: 18,5) Punkte zurück. Der Index der Lagebeurteilung sank auf 51,3 (56,3) Punkte und der Index der Erwartungen auf minus 14,0 (minus 13,8) Punkte. Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner machte für die Stimmungseintrübung der Investoren die Politik verantwortlich.

"Probleme werden entweder nicht erkannt, unbearbeitet verschleppt oder willkürlich verschärft - so zum Beispiel die Migrationskrise, der Skandal in der Autoindustrie und die Bearbeitung von Zukunftsthemen wie Bildung und Digitalisierung", schreibt Hübner in der Veröffentlichung. Zudem sei Deutschland als Exportnation besonders von den Spannungen im Welthandel betroffen. "Alles das addiert sich zum sechsten Rückgang im Gesamtindex in Folge."

Der Konjunkturindex des Euroraums dagegen legte etwas zu, und zwar auf 12,1 (9,3) Punkte. Der Index der Lagebeurteilung erhöhte sich auf 36,8 (34,5) Punkte und der Erwartungsindex auf minus 10,0 (minus 13,3) Punkte. Hübner will diesen Anstieg jedoch nicht als Beginn einer neuen Aufschwungsphase gedeutet wissen. "Zum einen bleiben die Erwartungen negativ, zum anderen zeigen die Mehrzahl der anderen Weltregionen sich weiter schwach", schreibt er.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/bam

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2018 04:30 ET (08:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.