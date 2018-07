Die Geburtsstunde von Chobani-Joghurt schlug im Jahr 2005, als der Firmengründer Hamdi Ulukaya, der in den USA lebte, keinen hochwertigen griechischen Joghurt finden konnte, den er schon als Kind geliebt hatte. Also beschloss er, den Joghurt selbst herzustellen, und das Produkt erwies sich direkt als Verkaufsschlager in den USA und danach auch in Australien. 2017 brachte Chobani Australien das Flip-Sortiment mit Produkten heraus, die griechischen Joghurt mit einer trockenen, knusprigen Zutatenmischung kombinieren. Chobani Flip ist perfekt für Leute, die einen besseren Snack am Nachmittag wünschen, ...

