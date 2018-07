Die Nachfrage nach More-than-Moore-Produkten (MtM), zu denen auch MEMS-Sensoren, CMOS-Bildsensoren, leistungselektronische und RF-Bauelemente zählen, steigt an, da sich der klassische Trend zur Miniaturisierung in der Halbleiterherstellung (Moore"sches Gesetz) nicht mehr wie in den vergangenen Jahrzehnten fortsetzen lässt. Zu groß ist mittlerweile der Abstand zwischen den Kosten für eine weitere Verringerung der Strukturbreiten und den damit erreichbaren Performance-Zuwächsen. Halbleiterhersteller suchen daher vermehrt nach Lösungen, die diese Lücke schließen - und integrieren gleichzeitig zusätzliche Funktionalitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...