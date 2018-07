Digitalisieren der Digitalisierung wegen - das ist auch heute noch ein verbreiteter Standpunkt, vor allem im industriellen Umfeld. Doch die Vorteile von Industrie 4.0 machen sich an immer mehr konkreten Beispielen fest.

Im Fokus stehen dabei eine effiziente Produktion, transparente Prozesse und eine hohe Flexibilität, um schnell auf variierende Wünsche reagieren zu können. Während vielerorts noch heiß über die ersten Automatisierungsschritte diskutiert wird, ist der traditionsreiche Lichthersteller Osram einen Schritt weitergegangen: mit dem "Osram Ticketmanager" auf Basis des Nexeed Production Performance Managers von Bosch Connected Industry.

Eine Industrie 4.0-App für Mitarbeiter

"Industrie 4.0 ist für Osram ein ganz wesentlicher, strategischer Aspekt", erklärt Dr. Frank Sroka, Verantwortlicher für die Industrie 4.0-Fertigung bei Osram. Nachdem er die Produktion der Xenon-Lampen im Berliner Werk bereits so weit wie möglich automatisiert hatte, stand er vor der Frage, wie sich die nächste Veränderung erreichen lässt. Hier gibt es viele Ansätze: neue Produkte, neue Services. Allerdings stand die Frage im Raum: wie mit großen Datenmengen umgehen? Aber auch: Wie lassen sich Produktivität, Flexibilität und Modularität in der Fertigung umsetzen? "Wir hatten ein klares Ziel und wussten, wie entsprechende IT-Werkzeuge für uns auszusehen haben. Allerdings kannten wir den Weg dorthin noch nicht", so Sroka.

Die Antwort lieferten die Software-Experten von Bosch. Gemeinsam mit Sroka und seinem Team entwickelten sie eine Industrie 4.0-App für das Berliner Werk, den Osram Ticketmanager. Wie der funktioniert? Ganz einfach: Zu Arbeitsbeginn nimmt sich jeder Mitarbeiter ein Mobiltelefon. Auf dem Display sehen sie, welche Aufgaben anstehen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...