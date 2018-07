Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Credit Suisse mit "Buy" und einem Kursziel von 19,20 Franken in die Bewertung aufgenommen. Dies schrieb Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Investmentbanken. Die Aktien der Credit Suisse böten den besten Kompromiss: Sie seien günstiger bewertet als die der UBS - bei vergleichbarer Buchwertrendite (RoTBV)./ag/mis

Datum der Analyse: 09.07.2018

ISIN CH0012138530

