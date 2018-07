Der Energiekonzern profitiert zu Wochenbeginn von positiven Analystenkommentaren. Doch der Weg nach oben wird durch Widerstände versperrt. Kurzfristig ist sogar mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Doch das übergeordnete Chartbild zeigt aufwärts. Was die Aktie so attraktiv macht, was Anleger wissen müssen und welche Strategie langfristig überzeugt.

Den vollständigen Artikel lesen ...