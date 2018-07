Der Autobauer BMW will wegen erhöhter Einfuhrzölle auf US-Autos seine Preise in China anheben. "BMW China wird nicht in der Lage sein, die Zollerhöhungen für importierte Autos aus den USA komplett zu absorbieren", erklärte ein Sprecher des Dax-Konzerns am Montag in München. "Derzeit kalkulieren wir in dem Zusammenhang nötige Preiserhöhungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...