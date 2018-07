Unmittelbare Anschlusskäufe blieben dem DAX am vergangenen Freitag zwar verwehrt, doch ein starker Schlussspurt sorgte zumindest für einen Schlusskurs in Schlagdistanz zum Tageshoch (12.508 Punkte). Dennoch verblieb die jüngste Handelsspanne innerhalb des Pendants vom Vortag, so dass ein klassischer "inside day" vorliegt. Wir stellen die Chartanalyse von Jörg Scherer (HSBC) vor. Das gleiche Phänomen lässt ...

