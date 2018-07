Baierbrunn (ots) - Das Material vieler Kontaktlinsen kann die Inhaltsstoffe von Augentropfen absorbieren und so deren Wirkung beeinflussen. Die Art der Linsen spielt dabei eine entscheidende Rolle, wie das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" schreibt. Weiche vertragen sich generell nicht mit Augentropfen, hier sollte man für die Dauer der Therapie auf eine Brille umsteigen. Bei harten Modellen sollten sich Kontaktlinsenträger vom Augenarzt beraten lassen. Werden die Tropfen zum Beispiel nur abends angewendet, ist das Tragen der Kontaktlinsen tagsüber kein Problem. Verursachen harte Linsen trockene Augen, können künstliche Tränen helfen, die der Arzt empfiehlt. Kunden sollten es ihrem Apotheker sagen, wenn sie Linsen tragen, damit er ihnen ein konservierungsmittelfreies Präparat nennen kann.



