Berlin (ots) - Die Potsdamer Platz Arkaden werden bunt, sie werden duften und die Kulisse für traumhafte Blüten-Kreationen sein, wenn sich am 17. und 18. August 2018 bei der Deutschen Meisterschaft der Floristen die Gewinner der Landesmeisterschaften der einzelnen Bundesländer präsentieren. Bereits zum 32. Mal stellen Deutschlands Top-Floristen die Vielfalt ihres fantastischen Handwerks mit viel Ideenreichtum, Leidenschaft und Talent unter Beweis und entwerfen in Echtzeit vor den Augen der Juroren blühende Wunderwerke. Das Wettkampf-Motto "Be real" möchte Teilnehmer und Publikum dazu anhalten, sich trotz aller virtuellen Möglichkeiten darauf zu besinnen, wie schön die Echtheit der analogen Welt mit ihrer Vielfalt an Farben, Formen und Düften sein kann - denjenigen Eigenschaften, die jeder Blume ihren einzigartigen Charakter geben.



Auch in diesem Jahr wird Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller die Schirmherrschaft übernehmen. Die hochkarätige Fachjury, bestehend aus namhaften Floristik-Experten, muss in insgesamt fünf Wettbewerbsaufgaben überzeugt werden. Vier davon sind den Teilnehmern bereits bekannt: Raumschmuck zum Thema "Digital Illusion meets reality", eine Tischdekoration "Eat together - offlin chatten", eine freie Kreativarbeit passend zu dem Motto "Popular hashtags" und die Gestaltung eines Blumenstraußes "Perfectly Imperfect". Die fünfte Wettbewerbsarbeit ist wie immer eine Überraschungsarbeit. Gemeinsamer Veranstalter sind erneut der Fachverband Deutscher Floristen e.V. und die Fleurop AG.



Die Kandidaten erwartet ein straffer Zeitplan: Drei der fünf gestellten Aufgaben müssen sie bereits am ersten Wettbewerbstag bestreiten, am Folgetag finden dann die letzten beiden Wettkampfdisziplinen statt, bevor es zur Siegesfeier ins Sony Center Berlin geht.



Wie bereits im Vorjahr findet parallel zur Meisterschaft am Samstag der "Fleurops Junge Wilde Azubi-Cup" statt. Hier bekommen angehende Floristen die Chance, ihr bisher erlerntes Können unter Beweis zu stellen und erste Wettkampferfahrungen zu sammeln.



Der Eintritt in die Potsdamer Platz Arkaden ist frei. Weitere Infos finden Sie unter www.dmfberlin.de.



