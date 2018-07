Der für den Brexit zuständige Minister schmeißt hin und stürzt die britische Regierung damit ins Chaos. Wer geht als nächstes? Wie lange ist May noch im Amt? Und: was bedeutet das für die Verhandlungen mit Brüssel?

Wenige Minuten vor Mitternacht zündete Brexit-Minister David Davis die Bombe und trat mit sofortiger Wirkung zurück. Anders als Innenminister Horst Seehofer nahm er seinen Rücktritt im Verlauf der Nacht auch nicht zurück, sondern erklärte in einem Brief an Premierministerin Theresa May, er könne ihren Kurs nicht länger mittragen, denn der versetze Großbritannien gegenüber Brüssel in eine "schwache Verhandlungsposition". Auch sein Staatssekretär, Steve Baker, warf das Handtuch. Für May, die ihr Kabinett erst am Freitag bei einer Klausurtagung auf eine weichere Brexit-Linie eingeschworen hatte, ist das ein Tiefschlag. Nun wartet das politische London auf die Reaktion von Außenminister Boris Johnson, der im Hinblick auf den bevorstehenden Abschied Großbritanniens aus der EU wie Davis einen harten Schnitt ohne Kompromisse mit der EU fordert. Umweltminister Michael Gove, ebenfalls ein Hardliner, könnte Davis ersetzen.

Erst am Freitag hatte May ihr Kabinett auf einen Plan eingeschworen, der Großbritannien beim Warenhandel auch in Zukunft eng an die EU gebunden und Kontrollen an der Landesgrenze zwischen Nordirland und der Republik Irland verhindert hätte. Ihr Kompromissvorschlag sah eine enge Zollpartnerschaft vor und auch, dass die britische Industrie bei ihrer Produktion alle EU-Standards einhalten sollte. Damit wären tarifäre und nichttarifäre Handelsbarrieren vermieden worden. Dienstleistungen waren allerdings nicht eingeschlossen. Mays Plan sollte Anfang dieser Woche in einem detaillierten Weißbuch veröffentlicht werden und als Grundlage der Verhandlungen mit der EU dienen. Doch ob das angesichts der jüngsten Ereignisse noch der Fall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...