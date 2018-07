Für zwei in Myanmar verhafteten Journalisten wurde jetzt die Anklage verlesen: Sie sollen gegen ein Gesetz aus der Kolonialzeit verstoßen haben.

Ein Bezirksrichter in Myanmar hat am Montag zwei Reuters-Journalisten unter Anklage gestellt. Die Staatsanwaltschaft wirft den seit über sechs Monaten inhaftierten Reportern Wa Lone und Kyaw Soe Oo vor, gegen ein Gesetz zu Staatsgeheimnissen aus der Kolonialzeit verstoßen zu haben. Ihnen wird "illegale Informationsbeschaffung mit dem Ziel der Weitergabe an ausländische Medien" angelastet. Darauf stehen bis zu 14 Jahre Haft.

Die Journalisten bestreiten die Vorwürfe. Reuters-Chefredakteur Steve Adler nannte die Anschuldigungen ...

