Stuttgart (www.anleihencheck.de) - EQT Midstream Partners (EQM) war in der letzten Woche am Kapitalmarkt aktiv, so die Börse Stuttgart.Das US-Unternehmen habe zwei neue Anleihen mit einem Gesamtemissionsvolumen von 1,65 Milliarden US-Dollar begeben. Beide Anleihen seien seit dem 28. Juni an der Börse Stuttgart handelbar. Die Stückelung betrage jeweils 2.000 US-Dollar nominal. Der Kauf und Verkauf der Fremdwährungsanleihen könne in Stuttgart in Euro abgewickelt werden. ...

