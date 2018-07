Bonn (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Rentenmarkt gab es zum Ende der Woche nur wenig Bewegung, so die Analysten von Postbank Research.Während die neuerliche Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China die Flucht in die Qualität gefördert habe, hätten die guten Daten für die deutsche Industrie für eine gewisse Erleichterung bei den Anlegern gesorgt. Am Abend hätten 10-, 5- und 2-jährige Bundesanleihen mit 0,29% beziehungsweise -0,30% sowie -0,68% allesamt um jeweils einen Basispunkt unter ihrem jeweiligen Vortagsniveau rentiert. Auch am US-Rentenmarkt sei die Rendite 10-jähriger Treasuries um einen Basispunkt auf 2,83% gesunken. Hier sei die immer noch verhaltene Lohndynamik, die gegen einen schnelleren geldpolitischen Straffungskurs durch die FED spreche, stärker ins Gewicht als die robuste Stellenentwicklung am US-Arbeitsmarkt gefallen. (09.07.2018/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...