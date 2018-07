Britischer Brexit-Minister David Davis tritt zurück und zitiert "unvereinbare Differenzen" mit Premierministerin May US-Außenminister Mike Pompeo weist nordkoreanische Vorwürfe zurück Risikohafte Vermögenswerte wieder attraktiver, AUD und asiatische Indizes steigen

Der Rücktritt des britischen Brexit-Ministers David Davis war nicht nur auf der Insel das Hauptthema der letzten Stunden, auch wenn das Pfund auf die neue Schlagzeile kaum reagierte. Davis, der für die Überwachung des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union verantwortlich ist, trat am Sonntag zurück und deutete in seinem Schreiben auf unüberbrückbare Differenzen mit der britischen Premierministerin Theresa May hin. Das vorgelegte Dokument zeigte auch, dass es laut Davis "immer weniger wahrscheinlich" sei, den Willen des britischen Volkes zu erfüllen, die Zollunion und den Binnenmarkt zu verlassen. Außerdem gab es einige unbestätigte Berichte, dass zwei im Ministerium von Davis arbeitende Minister ebenfalls ihre Ämter niederlegen könnten. Beachten Sie, dass diese Nachricht kam, nachdem Theresa May sich am Freitag die Unterstützung ihres Kabinetts für ...

