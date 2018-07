Es schien das nächste Desaster zu sein: Das Luxemburger Zulassungsinstitut ILNAS hatte das Bremsverhalten von zwei selbstfahrenden Fahrzeugen überprüft, einen Volvo S90 und einen Tesla Model S, und das amerikanische Elektro-Modell fiel glatt durch. Doch nun meldet Tesla Zweifel an der Testmethode an. Anhand der Seriennummer stellte sich heraus, dass es sich beim Testauto um ein 2015er Model S handelte, das als Leihwagen in Deutschland angemeldet ist - und offenbar 135.000 Kilometer auf dem Buckel ... (Achim Graf)

