Auch wenn der Aktienkurs im zurückliegenden Jahr fast zehn Prozent nachgab, sieht Henkel-Chef Hans Van Bylen sein Unternehmen auf Kurs. Der Umsatz habe 2017 erstmals über 20 Milliarden Euro gelegen, die bereinigte Umsatzrendite sei mit 17,3 Prozent so hoch wie nie gewesen, sagte er im Interview mit der Rheinischen Post (RP). Nach Aussagen des Vorstandsvorsitzenden des Konsumgüter-Herstellers wolle man "organisch wachsen". Nachdem man in den vergangenen zwei Jahren 6,3 Milliarden Euro in Übernahmen ... (Achim Graf)

