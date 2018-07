BERLIN (Dow Jones)--Ungeachtet des wirtschaftlichen Booms und der niedrigen Arbeitslosigkeit rangiert Deutschland bei den Arbeitskosten für die private Wirtschaft weiterhin im oberen Mittelfeld Westeuropas und rückt nur langsam vor. Ende 2017 lag Deutschland mit Arbeitskosten von 34,60 Euro pro Stunde an sechster Stelle unter den EU-Ländern, fast gleichauf mit Österreich (34,50 Euro), so eine Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Im Jahr zuvor war die Bundesrepublik demnach auf Position sieben.

Durch eine stärkere Lohnentwicklung habe die Entwicklung der Arbeitskosten in Deutschland in den letzten Jahren angezogen, erklärten die gewerkschaftsnahen Ökonomen. Allerdings seien damit die Effekte einer langen Schwächephase in den 2000er Jahren längst noch nicht ausgeglichen. Im gesamten Zeitraum von 2001 bis Ende 2017 habe Deutschland den drittgeringsten Anstieg bei den Arbeitskosten in der EU verzeichnet.

"Die Erfahrungen der vergangenen Jahre sind eindeutig: Deutschland geht es wirtschaftlich besser, seitdem die Fixierung auf möglichst niedrige Arbeits- und Lohnstückkosten etwas nachgelassen hat", konstatierte der wissenschaftliche Direktor des IMK, Gustav Horn. "Jetzt wächst die deutsche Wirtschaft solide, und das nicht trotz, sondern wegen der etwas stärkeren Zunahme bei den Löhnen." Die Studie zeigt laut dem Institut auch, dass die deutschen Lohnnebenkosten im europäischen Vergleich leicht unterdurchschnittlich sind. Bei den Lohnstückkosten weise Deutschland für den Zeitraum von 2000 bis Ende 2017 weiterhin eine moderate Tendenz auf.

