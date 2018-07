Das 3D-Modell des Stumpfes wird anschließend in CAD-Software nach handwerklicher Erfahrung modifiziert, sodass über das Verschalen des modifizierten 3D-Modells der Prothesen-Testschaft entsteht. Dieser digitale Testschaft wird im 3D-Druck hergestellt. Im Vergleich zu anderen Verfahren werden damit eine Reihe handwerklicher Arbeiten wie der Gipsabguss und anschließendes Tiefziehen eingespart. In der Nachbearbeitung fügen sich in FFF-Technologie hergestellte Bauteile nahtlos in die Orthopädietechnik-Werkstatt ...

