FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.07.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS VIRGIN MONEY TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 380(370) P - BERENBERG RAISES MEGGITT TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 610 (510) PENCE - CANACCORD CUTS CAIRN ENERGY TO 'SPECULATIVE BUY' ('BUY') - CANACCORD CUTS GENEL ENERGY TO 'HOLD' ('SPECULATIVE BUY') - CANACCORD RAISES ENQUEST ENERGY TO 'SPECULATIVE BUY' ('HOLD') - DEUTSCHE BANK CUTS PLAYTECH PRICE TARGET TO 940 (1300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS SPIRAX-SARCO TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 6530 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 173 (180) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 310 (255) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 415 (440) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS HARGREAVES LANSDOWN TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 1790 P - JPMORGAN CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 475 (505) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 205 (220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 3500 (3650) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BP PRICE TARGET TO 650 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 3300 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3300 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TALK TALK TELECOM TO 'NEUTRAL' ('UW') - TARGET 110 (100) PENCE - RBC CUTS HORIZON DISCOVERY PRICE TARGET TO 220 (230) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 725 (850) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ASOS TO 'TOP PICK' ('OUTPERFORM') - TARGET 7800 PENCE - RBC RAISES BEAZLEY PLC TO 'TOP PICK' ('OUTPERFORM') - TARGET 675 PENCE - RBC RAISES BP TO 'TOP PICK' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 675 PENCE - RBC RAISES DRAX GROUP TO 'TOP PICK' ('OUTPERFORM') - TARGET 370 PENCE - RBC RAISES G4S TO 'TOP PICK' ('OUTPERFORM') - TARGET 370 PENCE - RBC RAISES JUST EAT TO 'TOP PICK' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 950 PENCE - RBC RAISES JUST GROUP TO 'TOP PICK' ('OUTPERFORM') - TARGET 220 PENCE - RBC RAISES LEGAL & GENERAL TO 'TOP PICK' ('OUTPERFORM') - TARGET 330 PENCE - RBC RAISES NATIONAL EXPRESS TO 'TOP PICK' ('OUTPERFORM') - TARGET 445 PENCE - RBC RAISES PHOENIX GROUP TO 'TOP PICK' ('OUTPERFORM') - TARGET 820 PENCE - RBC RAISES PREMIER OIL TO 'TOP PICK' ('OUTPERFORM') - TARGET 180 (120) PENCE - RBC RAISES SANNE GROUP TO 'TOP PICK' ('OUTPERFORM') - TARGET 950 PENCE - RBC RAISES SEVERN TRENT TO 'TOP PICK' ('OUTPERFORM') - TARGET 2650 PENCE - RBC RAISES WEIR GROUP TO 'TOP PICK' ('OUTPERFORM') - TARGET 2600 PENCE - RBC RAISES WH SMITH TO 'TOP PICK' ('OUTPERFORM') - TARGET 2300 PENCE - RBC RAISES WIZZ AIR TO 'TOP PICK' ('OUTPERFORM') - TARGET 3800 PENCE - UBS INITIATES QUILTER WITH 'BUY' - TARGET 190 PENCE - UBS RAISES ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 1130 (1090) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES WEIR GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 2500 (2170) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob