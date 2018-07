Der EUR/USD hat die Entwicklung des USD an diesem Montag genau im Blick, nach dem die 1,1750 eine Unterstützung bot. EUR/USD: Wird es mit der Draghi Rede zu einer nachhaltigen Erholung kommen? Die Erholung des US-Dollar gegenüber seinen Konkurrenten verblasst und so kommt es im EUR/USD zu neuen Geboten, so dass das Paar seine Gewinne den 5. Tag in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...