Mitten im Handelskrieg gibt US-Präsident Trump in seinem erstmals auf Deutsch erscheinenden Finanzratgeber brutal offene Investment-Tipps: Fett Schulden machen, große Häuser kaufen, Steuern sparen, Beratern misstrauen.

Atomraketen, das Weiße Haus und die Air Force One sind unschlagbare Statussymbole. Und doch muss Donald Trump auch als Präsident immer zeigen, was er sonst so hat: den luxuriösen Trump Tower, sein pompöses Feriendomizil Mar-a-Lago, die in Blattgoldkulisse posierende Großfamilie. Reich sein ist super, und ich zeige euch, wie es geht. Wer sonst? "Wie man Brot backt, wird am besten von einem Bäcker beantwortet; die Frage, wie man Geld macht, am besten von einem Milliardär", schreibt Trump in "How to get rich". In einem neueren Werk mit dem unwesentlich veränderten Titel "Warum wir wollen, dass Sie reich werden" ("Why we want you to be rich") gibt Trump einen tieferen Einblick in sein Geschäftsmodell. Das geht so: Schulden machen, klotzig investieren, Steuern sparen.

Mit dem Buch, das am 9. Juli erstmals in deutscher Übersetzung erscheint, wagt sich Trump auf Neuland. Der Immobilienmagnat fremdelt mit der Börse. Seine Managementfibel "How to get rich" füllte er noch mit Anekdoten aus seinem Geschäftsleben und simplen Weisheiten: "Bleib am Ball", "Rede Klartext", "Pflege dein Ego." Das zumindest beherzigt Trump: Vier der fünf ersten Sätze von "How to get rich" beginnen mit "Ich".

In "Why we want you to be rich" aber soll es stärker um Geldanlage gehen. Also verbündet sich Trump mit dem Finanzbestsellerautor Robert Kiyosaki. Ein cooler Deal: Kiyosaki nutzt die Marke "Trump", und der kassiert Millionen. Und so meldet der deutsche Verlag stolz, zwei seiner erfolgreichsten Autoren, "die Titanen unter Amerikas Millionären", hätten sich zusammengetan: Kiyosaki und "Donald J. Trump, Immobilienmilliardär und Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika".

Das allerdings ist leicht überzogen: Selbst geschrieben hat Trump das Buch eher nicht, und bei Drucklegung war er auch noch nicht Präsident. Trump und Kiyosaki haben Ghostwriterinnen, beide so prominent, dass sie namentlich genannt werden. Trump ließ Meredith McIver schreiben. Bekannt wurde sie im US-Wahlkampf 2016, als Trumps Frau Melania sich mit einer bei Michelle Obama abgekupferten Rede blamierte. McIver übernahm dafür die Verantwortung. Sie ist so eng an Trump, dass sie seine Diktion und Ansichten ziemlich genau trifft.

Nur am Anfang, als er begründet, warum er das Buch schreibt, wird Trump politisch: "Wir verlieren unsere Mittelschicht, und eine schrumpfende Mittelschicht bedroht die Stabilität Amerikas und die Weltdemokratie selbst." Schuld seien das steigende Außenhandelsdefizit - aktuell im Streit mit den USA besonders unangenehm für Deutschland -, die US-Staatsverschuldung und die Abwertung des Dollar. Die ist für ihn das Gleiche wie Drucken von Falschgeld.

Trump, der die Erderwärmung für Fake News hält, bedient sich sogar bei einem Klimawandelmotiv: "Wie die Polarkappen verschwindet auch die Mittelschicht." Doch er weiß Rat: "Wir möchten, dass du reich bist, damit du Teil der Lösung werden kannst, statt Teil des Problems."

"Über den Tisch gezogen"

Denn eines ist ganz klar: "Amerika ist das beste Land, wenn Sie reich sind oder reich werden wollen." Die Reichen werden reicher, weil es einfacher ist, zu investieren, wenn jemand Geld hat und auch mal einen Verlust wegstecken kann. Aber Amerika "ist ein furchtbares Land, wenn Sie arm sind". Um da rauszukommen, ...

