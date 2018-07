"Wie man Brot backt, wird am besten von einem Bäcker beantwortet; die Frage, wie man Geld macht, am besten von einem Milliardär": Trump gibt Tipps, wie man reich wird. Ein exklusiver Buchauszug.

Der folgende Text ist ein Buchauszug aus dem Kapitel "Der Unterschied zwischen Sparern und Investoren" aus Robert T. Kiyosakis und Donald J. Trumps "Warum wir wollen, dass Sie reich werden. Zwei Männer - eine Botschaft.", S. 121-123. Das Buch ist am 9. Juli 2018 im Finanzbuch Verlag erschienen.

"Was ist der Unterschied zwischen Sparern und Anlegern? Vor Jahren sagte mir ein guter Freund, er war Jude, die Antwort auf diese Frage: "Moses investiert, Jesus rettet/spart." Ich weiß nicht, ob uns das helfen wird, aber es könnte eine Antwort sein, um auf mehreren Ebenen zu denken. Ich sehe Investoren als aktive Sparer. Investieren ist ein Weg, um Geld zu verdienen und es kann nicht über Nacht geschehen, aber Sparen braucht definitiv Zeit, bis es sich auszahlt. Die Rendite ist viel höher, wenn du dein Geld investierst, anstatt es zu sparen. Viele Menschen fürchten sich vor dem Risiko oder der Lernzeit, die mit dem Lernen über das Investieren verbunden ist.

Robert macht gute Arbeit, wenn er die verschiedenen Ansätze erklärt, bei denen es darum geht, über den Umgang mit Geld nachzudenken. Rich Dad Poor Dad war kein zufälliger Erfolg. Es gibt einen Grund, warum es weltweit monumental erfolgreich war. Das liegt daran, dass er sich in seinem Buch die Zeit nimmt, diese Dinge zu erklären.

Ein Investor macht große Schritte in die Bank und große Schritte aus der Bank. Ein Sparer macht große Schritte rein und kleine Schritte raus. Das ist ein Bild, das ich schon immer hatte, wenn es um den Unterschied zwischen Sparen und Investieren geht. Die Macht des durch den Sparer gesparten Geldes wurde verringert. Investoren sind in mancher Hinsicht Visionäre - sie schauen über den Tellerrand hinaus. Sie schauen in die Zukunft.

Wenn du so vorausschauend bist, werden diese Schritte - in die Bank und auch aus der Bank wieder heraus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...