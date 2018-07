Metalcorp Group übernimmt Stockach Aluminium vollständig DGAP-News: Metalcorp Group B.V. / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Metalcorp Group übernimmt Stockach Aluminium vollständig 09.07.2018 / 12:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Metalcorp Group übernimmt Stockach Aluminium vollständig - Erwerb der restlichen 50% erfolgt - Erweiterungsinvestitionen bei BAGR Berliner Aluminiumwerk GmbH angeschoben - Sitzverlegung der Metalcorp Group von Amsterdam nach Luxemburg geplant Amsterdam, 9. Juli 2018 - Die Metalcorp Group B.V., ein weltweit aktiver Dienstleister für die Beschaffung, Logistik und den Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen (NE-Metalle) sowie ein führender unabhängiger Produzent von Walzbarren aus Sekundäraluminium in Europa, hat wie angekündigt durch ihre Tochtergesellschaft BAGR Berliner Aluminiumwerk GmbH am 6. Juli 2018 mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2018 die restlichen 50% der Anteile an der Stockach Aluminium GmbH von ihrem Mitgesellschafter erworben. Das Unternehmen baut damit seine führende Position in der Produktion legierter Aluminiumwalzbarrren weiter aus, was sich bereits in 2018 positiv auf die Ertragslage auswirken wird. Der Erwerb steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden. Am Standort Berlin haben die vorgesehenen Investitionen in eine Homogenisierungsanlage planmäßig begonnen. Die Metalcorp Group erwartet in ihrem Aluminiumbereich für das Gesamtjahr 2018 erneut ein Rekordergebnis. Zur Vereinfachung der Unternehmensstruktur und zur Reduzierung der Verwaltungskosten wird die Metalcorp Group noch in 2018 ihren Sitz von Amsterdam nach Luxemburg verlegen. Der Einsparungseffekt wird zwischen 0,6 und 1 Mio. Euro liegen. Über die Metalcorp Group B.V.: Die Metalcorp-Gruppe ist ein weltweit aktiver Dienstleister für die Beschaffung, Logistik und den Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen (NE-Metalle) sowie ein führender unabhängiger Produzent von Walzbarren aus Sekundäraluminium in Europa. Kernkompetenz in allen Bereichen sind finanziell abgesicherte Transaktionen ohne eigenes Lagerrisiko, sogenannte "Back-to-Back-Geschäfte", welche den operativen Erfolg der Gruppe weitgehend gegen Preisrisiken absichern und andere Handelsrisiken neutralisieren. Mit ihren Tochtergesellschaften und Repräsentanzen ist die Gruppe in 18 Ländern rund um den Globus aktiv und verfügt über 4 Produktionsstätten in Europa. Die Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0) ist im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) und die Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN: NO0010795701) ist an der Börse Oslo gelistet. Für weitere Informationen: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG +49 (0)89 8896906-25 metalcorp@better-orange.de Mark Nunes Metalcorp Group B.V. +31 (0) 20 890 89 00 mnunes@metalcorpgroup.com 09.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 702611 09.07.2018

ISIN DE000A1HLTD2

AXC0114 2018-07-09/12:00