Chinas Ministerpräsident Li Keqiang ist in Berlin zu Besuch. Peking umwirbt Berlin im Kampf gegen die amerikanischen Zölle. Doch China ist kein verlässlicher Partner.

Mehrere Abkommen, große Reformversprechen und ein Milliardendeal für Thüringen: Li Keqiang startet am Montag mit einer Charmeoffensive in die Regierungskonsultationen in Berlin. Nur sechs Wochen nach der Reise von Angela Merkel nach Peking kommt Li zum Gegenbesuch.

Während der Handelskonflikt mit den USA eskaliert, geht es bei den deutsch-chinesischen Gesprächen um eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit, eine intensivere Kooperation im Bereich des autonomen Fahrens sowie das Thema Internetsicherheit. Außerdem unterzeichnet der CEO des chinesischen Batteriehersteller CATL im Beisein von Angela Merkel ein Abkommen mit dem Thüringer Wirtschaftsministerium über eine Batteriefabrik in dem Bundesland.

Doch das sollte nicht darüber hinwegtäuschen: Die von chinesischer Seite als Freundschaft beschworene Partnerschaft zwischen China und Deutschland ist nur eines: Mittel zum Zweck. Die in diesen Tagen scharf kritisierten Amerikaner, die mit Trump an der Spitze mit den Strafzöllen die Weltwirtschaft ins Wanken bringen, haben das früh verstanden. Mit den Sonderzöllen stemmt sich Washington gegen den systematischen Technologietransfer und den mangelnden Marktzugang im Land. Der amerikanische Prüfungsausschuss CFIUS verweigert regelmäßig Übernahmen von amerikanischen Firmen durch chinesische Investoren. Nur in Europa zeigt man sich trotz systematischer Übernahmen und den Gängelungen der eigenen Unternehmen in China weiterhin offen. Auch deshalb wirbt Li um die Deutschen.

Um die Kritiker von Chinas aggressiver Industriepolitik zu beschwichtigen, hat die chinesische Regierung im Juni sogar verboten, über die Made in China 2025-Initative zu sprechen. Ist der chinesische Masterplan erstmal kein Thema mehr, wird der Westen auch keine Angst mehr haben. So zumindest Pekings Absicht. Aber auch wenn die Initiative nun Tabuthema ist: Chinas Industriepolitik ist klar formuliert. Um zu einer der führenden Industrienationen aufzusteigen, investiert es in Zukunftsindustrien wie die Luftfahrt, die Bio- und Pharmaindustrie, den Maschinenbau sowie die Automobilwirtschaft. Wo chinesische Firmen gegenüber der Konkurrenz aufgeholt haben, werden ausländischen Hersteller kaum noch Chancen auf einen fairen Wettbewerb eingeräumt. Jüngstes Beispiel: die Plattform für den neuen Hochgeschwindigkeitszug Fuxing des chinesischen Zugbauers CRRC. Die meisten deutschen Zulieferer sind entweder ganz ausgeschlossen von dem Projekt, weil die chinesische Konkurrenz ihre Produkte ...

