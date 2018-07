Das britische Pfund hat zum Wochenbeginn eine kleine Berg- und Talfahrt hingelegt. Auslöser für die Kursentwicklung war die Einigung der britischen Regierung auf einen neuen Brexit-Plan.

Der Kurs der britischen Währung stieg am Montagvormittag auf 1,1338 Euro, nachdem er am Morgen noch bis auf rund 1,13 Euro gefallen war. Am späten Freitagabend hatte sich die britische Regierung auf einen neuen Plan für die künftige Beziehung zur EU nach dem Brexit geeinigt. Sie nahm damit Abschied von ihrem harten ...

