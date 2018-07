Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten bleibt die Unsicherheit über das mögliche Ausmaß der Handelskonflikte präsent, so die Deutsche Börse AG.Abzulesen sei die Stimmung an der Nachfrage nach Staatsanleihen bonitätsstarker Länder. Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen hätten im Verlauf der letzten Woche eingebüßt. Am Freitagmorgen habe der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) bei 162,50 Prozent notiert. Das entspreche einem Ertrag von 0,3 Prozent, nach 0,34 Prozent vor einer Woche. Mit 2,84 Prozent würden auch die Renditen für vergleichbare Treasuries weiter von der 3-Prozent-Marke abrücken. ...

