Japanische Händler lassen europäische Anleihen fallen DE30 nähert sich der wichtigen Marke von 12.600 Punkten BMW (BMW.DE) muss Autopreise in China aufgrund von Zöllen überprüfen

Anleger in Asien starteten die neue Handelswoche in besserer Stimmung, da wichtige Aktienindizes aus der Region am Montag deutlich höher gehandelt werden. Trotz des Hochwassers in der Gegend von Hiroshima und der Schließung einiger Industrieanlagen hat der japanische Nikkei (JAP225) um 1,21% zugelegt. Chinas Hang Seng (CHNComp) wird 1,5% höher gehandelt und der australische S&P/ASX 200 (AUS200) gewann 0,22% an Wert. Auch in Europa war die Stimmung durchaus positiv. Wichtige Aktienindizes aus der Region eröffneten nach dem Wochenende höher. Aktien aus Russland und Polen scheinen im Vergleich zu ihren europäischen Pendants am besten abzuschneiden. Bergbauunternehmen sind am Morgen unter den europäischen Aktien die größten Gewinner, gefolgt von Raffinerien und Bauunternehmen. Der einzige Subindex des EuroStoxx 600, der tiefer eröffnete, war der Versorger-Index. Andererseits scheinen sich japanische Anleger Sorgen um den Zustand der europäischen Volkswirtschaften zu machen. Am Morgen wurden die Zahlungsbilanzdaten des Landes veröffentlicht. Im ...

