Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktie: Aufwärtstrend gebrochen - Aktienanalyse Index-Experten gehen davon aus, dass Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) in den DAX aufsteigen könnte, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...