Bern (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100065166 -



Die Interessensgemeinschaft Genossenschaftsunternehmen (IGG)

wählte Ursula Nold an ihrer Generalversammlung von Ende Juni 2018 zur

neuen Präsidentin. Sie tritt die Nachfolge von Werner Beyer an, der

die Interessengemeinschaft seit der Gründung 2010 präsidiert hatte.

Ursula Nold freut sich auf Ihre Aufgabe: «Mein Ziel ist es, auf der

einzigartigen Kompetenz, welche die IGG in den vergangenen Jahren

unter anderem durch genossenschaftliche Grundlagenforschung erlangt

hat aufzubauen, und sie zu einer Kompetenz-Plattform für alle

genossenschaftlichen Themen weiterzuentwickeln.»



Mit Ursula Nold (Jg. 1969) gewinnt die IGG eine kompetente

Persönlichkeit mit breiter nationaler Wirtschaftserfahrung. Sie ist

seit 2008 Präsidentin der Delegiertenversammlung des

Migros-Genossenschafts-Bund (MGB), Zürich und an der Pädagogischen

Hochschule Bern als Dozentin im Bereich Kader- und Systementwicklung

tätig. Weitere Mandate nimmt sie wahr als Verwaltungsratspräsidentin

der Innovationsagentur des Kantons Bern be-advanced AG, als Mitglied

im Verwaltungsrat der WKS Bildung AG Bern, als Mitglied im

Aufsichtsrat Wirtschafts- und Kaderschule KV, Bern sowie als

Stiftungsrätin der Pestalozzi-Stiftung, Zürich und von Konzert

Theater Bern KTB, Bern. Sie ist verheiratet und Mutter von vier

Kindern.



Die neue Präsidentin wird im IGG-Vorstand unterstützt durch Dr.

Hilmar Gernet, Vizepräsident, Raiffeisen Schweiz, Christa Tschumi,

fenaco und Dorothea Strauss, Mobiliar.



Werner Beyer, ehemaliger Finanzchef fenaco Genossenschaft, gehörte

2009 zu den Initianten der IGG und präsidierte diese seit der

formellen Gründung 2010. In seiner Zeit hat sich die IGG vor allem

durch Forschung sowie die Durchführung von nationalen und

internationalen Fachkonferenzen sowie das Anbieten von Beratung und

Weiterbildung für Genossenschaften einen Namen gemacht. Der Vorstand

der IGG dankt Werner Beyer herzlich für sein grosses und langjähriges

Engagement für die Genossenschaftsbewegung in der Schweiz.



Die IGG wurde 2010 durch fenaco, die Mobiliar, Raiffeisen,

Mobility und die Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ) gegründet.

Sie setzt sich für Genossenschaftsunternehmen in der Schweiz ein und

vereint heute die grössten Genossenschaftsunternehmen der Schweiz.

Der Verein fördert die genossenschaftliche Wirtschaft, treibt

Innovationen voran und hilft bei der Gründung sowie dem Aufbau neuer

Genossenschaftsunternehmen.



Interessengemeinschaft Genossenschaftsunternehmen, Schauplatzgasse

11, 3011 Bern. www.iggenossenschaftsunternehmen.ch



Originaltext: IG Genossenschaftsunternehmen

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100065166

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100065166.rss2



Kontakt:

Weitere Auskünfte

Ursula Nold, Präsidentin IGG, 076'561'85'05