Sensationelle Kurssprünge waren bei der Aktie von Fresenius schon seit Längerem nicht mehr zu beobachten. Dass dennoch zahlreiche Anleger dem Titel die Treue halten, steht zweifellos mit den Dividenden in Zusammenhang, die das Unternehmen jedes Jahr ausschüttet. In diesem Jahr gelang es Fresenius dabei, die Dividende zum 25. Mal in Folge zu erhöhen. Eine solche Leistung erreicht kaum ein anderes Unternehmen in hiesigen Gefilden. Auch ohne Kursgewinne ermöglicht die Aktie damit ansehnliche Renditen. ... (Robert Sasse)

