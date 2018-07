Kurz vor dem Wochenende verwöhnt Orocobre seine Anleger nochmal mit deutlichen Kursgewinnen. Am Freitag konnte die Aktie sich um satte 4,3 Prozent verbessern und damit einen Kurs von 3,41 Euro erreichen. Damit bestätigt sich die aktuelle Erholung des Titels. Von einer Trendwende kann aber noch nicht die Rede sein. Dafür fehlt es aktuell sowohl an Nachrichten um das Unternehmen als auch an den Voraussetzungen bei der Charttechnik. Bisher konnten lediglich Unterstützungen bei 3,20 Euro und 3,00 ... (Robert Sasse)

