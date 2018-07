Wie erwartet musste Gold (ISIN: XC0009655157) auch in der zurückliegenden Woche weitere Verluste hinnehmen. Doch haben sich diese derart klein dargestellt, dass Auswirkungen auf das längerfristige Geschehen nicht zu erwarten sind. Vielmehr konnte Gold damit meine jüngste Prognose sehr genau nachvollziehen, wie der mittlere Chart es zeigt. Die seit drei Jahren währende lethargische Phase will sich einfach nicht geschlagen geben; so scheint es jedenfalls. Doch liegt das Ende vielleicht näher als ... (Henrik Becker)

