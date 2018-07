Wegen der geplanten chinesischen Einfuhrzölle auf importierte Produkte aus den USA will BMW China seine Preise auf US-Autos anheben. BMW baut in seinem größten Werk in den USA die Autos der SUV-Modelle X3 bis X6.

Der Autobauer BMW will wegen geplanter höherer Einfuhrzölle auf US-Autos in China seine Preise in der Volksrepublik anheben. "BMW China wird nicht in der Lage sein, die Zollerhöhungen für importierte Autos aus den USA komplett zu absorbieren", erklärte ein Sprecher des Dax-Konzerns am Montag in München. "Derzeit kalkulieren wir in dem Zusammenhang nötige Preiserhöhungen." Momentan bleibe es aber noch bei den aktuellen Listenpreisen für die Händler. Die neuen Preise sollen später veröffentlicht werden.

