CellCube liefert erstes Energiespeichersystem nach Deutschland für Smart City-Projekt

09. Juli 2018 - Toronto, Kanada, CellCube Energy Storage Systems Inc. (CellCube oder das Unternehmen) (CSE: CUBE) (OTCQB:CECBF) (Frankfurt: 01X) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach der Übernahme der Firma ENEROX GmbH (Enerox) im April 2018, den Stadtwerken Gelsenwasser in Deutschland einen ersten Energiespeicher für das dortige EnerPrax-Projekt geliefert hat.

Über das Projekt EnerPrax:

Das Pilotprojekt EnerPrax (Energiespeicher in der Praxis) ist ein praxisnahes Proof of Concept-Projekt bei dem mehrere Speichertechnologien (z. B. Strom, Gas, Wärme) unterschiedliche Netzstabilitäts- und Versorgungsfunktionen im Bioenergiepark Saerbeck erfüllen, dem Smart City Pilotstandort der Stadtwerke Gelsenwasser.

Das System von CellCube soll im Rahmen von EnerPrax den Energiespeicher für energiezentrische Stromspeicherfunktionen bereitstellen, die Netzstabilität und Basisstromversorgung mit einer Zeitverschiebung von acht Stunden gewährleisten. Dies ist eine naheliegende Einsatzmöglichkeit für Vanadium-Redox-Flussbatterien, da hier eine lange Lebensdauer und eine zuverlässige Grundlastversorgung benötigt werden. Die CellCube-Vanadium-Redox-Flussbatterie von Enerox wird das Rückgrat der Speichertechnologie für das EnerPrax-Projekt bilden.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) schätzt, dass bis zum Jahr 2035 fast 60 Prozent und bis 2050 sogar bis zu 80 Prozent des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energiequellen stammen werden. Windenergie und Photovoltaik, die in der Natur intermittierend sind, werden die Hauptkomponenten der Energieversorgung sein. Da die großen Menge der erzeugten Energie, die in das Netz eingespeist werden, starken Schwankungen unterliegen, kommt es zeitweise zu einem Überangebot an Strom, gefolgt von Knappheitsphasen, die die Stromnetze an ihre Kapazitätsgrenzen bringen. Diese Schwankungen werden derzeit durch konventionelle Kraftwerke ausgeglichen. Mit einem wachsenden Anteil erneuerbarer Energien kann die Flexibilität des Netzwerks und der Stromversorgung nur durch den Einsatz von Energiespeichern aller Art gesichert werden, die Erzeugungs- und Lastspitzen abfedern. In dieser Situation sind Energiespeichersysteme, dank ihrer schnellen Reaktionsfähigkeit und vielseitigen Möglichkeiten der Energiespeicherung, die klaren Favoriten.

Stefan Schauss, President und CEO von Enerox, erklärte hierzu: Wir freuen uns sehr, dass Gelsenwasser uns für dieses wichtige Projekt ausgewählt hat. Wir sind in der Lage, das langlebige Batteriesystem für dieses zukunftsweisende Projekt zu liefern, das die Philosophie des Unternehmens und unsere Absicht widerspiegelt, ein integraler Bestandteil zukünftiger Energie-Infrastruktur-Lösungen zu werden, die CellCube weltweit anbieten will.

Über CellCube

Mit der Übernahme der Vermögenswerte von Gildemeister Energy Storage GmbH sind CellCube und seine 100 %-Tochter Enerox GmbH zu einem führenden integrierten Ressourcen- und Energiespeicherunternehmen avanciert. Zusammen mit der kurzem vollzogenen Übernahmen von EnerCube Switchgear Systems Inc. (vormals Jet Power & Control Systems Ltd.) und PowerHaz Energy Mobile Solutions Inc. (vormals Hillcroft Consulting Ltd.) sowie dem Erwerb von Anteilen an Braggawatt Energy Inc. arbeitet CellCube intensiv an der Bereitstellung von vollständig vertikal integrierten Energiespeicherlösungen für Versorgungsbetriebe und unabhängige Energieproduzenten. Dabei geht es sowohl um eigenständige Energiespeicherprojekte als auch um Projekte, bei denen über die Energiespeicherung der Mehrwert der Erzeugung von erneuerbaren Energien gesteigert wird.

