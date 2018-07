Unterföhring (ots) -



Wie Social Media unser Leben verändert: Die überfürsorgliche Patricia (Jennifer Garner, im Bild) überwacht kleinlich die Aktivitäten ihrer Tochter Brandy (Kaitlyn Dever) im Internet. Gleichzeitig entdecken Helen (Rosemarie DeWitt) und Don (Adam Sandler) Online-Dating-Portale für sich. Dabei verlieren sie ihren Sohn Chris (Travis Tope) völlig aus den Augen, der nach Internet-Pornografie süchtig ist und zusehends abstumpft. Eine exzellent besetzte Reflektion über unseren alltäglichen Umgang mit digitalen Medien und seine Folgen ... sixx zeigt "Zeitgeist" am Sonntag, 15. Juli 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



© 2014 Paramount Pictures. All Rights Reserved. / Dale Robinette



