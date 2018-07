In diesem Sommer standen Kunden immer öfter vor leeren Getränkeregalen in Supermärkten. Auch Produkte von Coca-Cola waren von Engpässen betroffen, in Berlin waren etwa die Produkte Fanta und Sprite einige Zeit ausverkauft. Grund für die Engpässe ist unter anderem ein Fehlen an LKW-Fahrern. Laut Medienberichten fehlen der Transportbranche aktuell rund 45.000 LKW-Fahrer, da der Beruf dieser Tage äußerst unbeliebt ist. Darüber hinaus gab es zuletzt Meldungen um Schwierigkeiten bei der Beschaffung ... (Robert Sasse)

