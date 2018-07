Seit einer Gewinnwarnung von Daimler sind Autozulieferer an der Börse zunehmend unter Druck geraten. Auch Continental konnte sich diesem Trend nicht entziehen und verlor in den letzten Wochen bei seiner Aktie deutlich an Wert. In der letzten Woche war jedoch zumindest eine kleine Gegenbewegung zu beobachten. Das Papier startete mit knapp 192 Euro am Montag in den Handel und konnte sich bis zum Wochenende auf 198,50 Euro verbessern. Eine Trendwende ist das freilich noch nicht, aber zumindest ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...