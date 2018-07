Wie Henkel in der vergangenen Woche ankündigte, müssen Kunden sich auf steigende Preise für Produkte einstellen. Vor allem Klebstoffe sollen davon betroffen sein, aber auch Artikel von Marken wie Persil oder Schwarzkopf könnten die Preiserhöhungen zu spüren bekommen. Als Grund für den Schritt nannte der Konzern gestiegene Rohstoffkosten. In der letzten Zeit seien insbesondere die Kosten für Öl und bestimmte Edelmetalle angestiegen, dies soll jetzt an den Kunden weitergegeben werden. Trotz höherer ... (Robert Sasse)

