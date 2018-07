Mainz (ots) -



Samstag, 14. Juli 2018, ab 20.15 Uhr Mit Erstausstrahlung



Am 14. Juli 2018 würde der schwedische Regisseur Ingmar Bergman 100 Jahre alt. Aus diesem Anlass zeigt 3sat am Samstag, 14. Juli, um 20.15 Uhr die Dokumentation "Ingmar Bergman - Herr der Dämonen" von Henrike Sandner in Erstausstrahlung. Corinna Harfouch, eine große Verehrerin des Regisseurs, leiht dem Film als Sprecherin ihre Stimme. Im Anschluss um 21.15 Uhr folgt Bergmans bewegendes Meisterwerk "Szenen einer Ehe".



Ingmar Bergman (1918 bis 2007) war ein Perfektionist mit unendlichem Schöpfungsdrang. 1987 wurde er in Cannes als "Bester Filmregisseur aller Zeiten" ausgezeichnet. In seinen Filmen erzählte er von existenziellen Themen: von Einsamkeit und zwischenmenschlichen Beziehungen, von Tod und der Suche nach Gott. Seine Filme begeisterten Kritik und Publikum, trotz seines Ruhms lebte der Ausnahmekünstler von 1965 bis zu seinem Tod zurückgezogen auf der Insel Fårö. Die neue Dokumentation "Ingmar Bergman - Herr der Dämonen" von Henrike Sandner lässt die wichtigsten Weggefährtinnen und -gefährten, darunter die Schauspielerin Liv Ullmann, zu Wort kommen. Ausschnitte aus Bergmans bedeutendsten Kino- und Bühnenarbeiten geben Einblick in sein Denken.



Im Anschluss um 21.15 Uhr folgt der 1973 für das schwedische Fernsehen entstandene Spielfilm "Szenen einer Ehe". Ingmar Bergman zeigt, wie eine scheinbar heile Lebensgemeinschaft zerfällt, Mann und Frau sich bis zur Selbstaufgabe gegenseitig bekämpfen, und wie am Ende doch noch eine neue Liebe entstehen kann - mit Liv Ullmann und Erland Josephson in den Hauptrollen. Der Film wurde für Bergman zu einem Welterfolg: 1974 wurde er mit einem Golden Globe als "bester nichtamerikanischer Film" ausgezeichnet.



