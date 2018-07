Die gute Laune in Reaktion auf positive Arbeitsmarktdaten zum Wochenschluss dürfte am Montag an der Wall Street noch etwas andauern. Unter Anlegern besteht die Hoffnung, dass der tobende Handelskonflikt nicht zu einer scharfen Eintrübung der Konjunktur führen werde. Der positive Beschäftigungsaufbau in den USA dient dabei als Argumentationsgrundlage. Die US-Strafzölle von 25 Prozent auf chinesische Produkte im Wert von 34 Milliarden Dollar gelten seit Freitag, China hat darauf Gegenmaßnahmen ergriffen und seinerseits Zölle auf US-Produkte in Kraft gesetzt. Allerdings habe es bisweilen anders als befürchtet keine weitere Eskalation im Handelskonflikt gegeben, auch dieser Umstand schüre Hoffnung. Der Aktienterminmarkt deutet auf einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt hin.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2018 06:30 ET (10:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.