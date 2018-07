Wien (www.anleihencheck.de) - Die Konjunkturindikatoren in der Eurozone sind weiterhin ernüchternd, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.Insbesondere die Erwartungskomponenten würden - wenngleich auf hohen Niveaus - immer stärker enttäuschen.Die EZB werde voraussichtlich bis Herbst 2019 keine Zinsanhebungen durchführen. Ihr Anleihen-Kaufprogramm werde jedoch im Dezember 2018 enden. Die Divergenz zwischen europäischen Peripherie-Renditen und Kerneuropa-Renditen bestehe nach wie vor. In den USA habe sich die Zinsstrukturkurve weiter verflacht. Das sei in Wahrheit dem starken Renditeanstieg am kurzen Ende geschuldet - die FED befinde sich mitten im Zinsanhebungszyklus. (09.07.2018/alc/a/a) ...

