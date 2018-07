Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Metalcorp Group B.V., ein weltweit aktiver Dienstleister für die Beschaffung, Logistik und den Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen (NE-Metalle) sowie ein führender unabhängiger Produzent von Walzbarren aus Sekundäraluminium in Europa, hat wie angekündigt durch ihre Tochtergesellschaft BAGR Berliner Aluminiumwerk GmbH am 6. Juli 2018 mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2018 die restlichen 50% der Anteile an der Stockach Aluminium GmbH von ihrem Mitgesellschafter erworben, so Metalcorp Group B.V. in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...