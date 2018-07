Wien (www.anleihencheck.de) - Eine Zinswende im Euroraum würde den Verbleib Italiens im Euro verhindern, so die Experten von "FONDS professionell"."Wenn Italien im Euro bleiben soll, darf es keine Zinswende geben", erkläre der Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch in seinem jüngsten Marktausblick. Sollte die Europäische Zentralbank (EZB) dem Beispiel der US-Notenbank FED folgen und die Zinsen in den kommenden Jahren deutlich erhöhen, wären bei italienischen Staatsanleihen Renditen von mehr als 4 Prozent zu erwarten. "Dies hätte für das mit 131 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) verschuldete Land äußerst unangenehme Konsequenzen", schreibe Bert Flossbach, der Gründer des Vermögensverwalters, in dem Quartalsbericht. ...

