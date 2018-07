Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.56 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.773,20 +0,37% +2,16% Euro-Stoxx-50 3.458,64 +0,29% -1,29% Stoxx-50 3.086,36 +0,45% -2,88% DAX 12.506,78 +0,08% -3,18% FTSE 7.646,72 +0,38% -0,91% CAC 5.400,88 +0,47% +1,66% Nikkei-225 22.052,18 +1,21% -3,13% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,51% -27

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,66 73,80 -0,2% -0,14 +24,0% Brent/ICE 77,75 77,11 +0,8% 0,64 +20,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.265,26 1.255,21 +0,8% +10,05 -2,9% Silber (Spot) 16,21 16,04 +1,1% +0,17 -4,3% Platin (Spot) 858,45 844,50 +1,7% +13,95 -7,6% Kupfer-Future 2,85 2,81 +1,2% +0,03 -14,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die gute Laune in Reaktion auf positive Arbeitsmarktdaten zum Wochenschluss dürfte an der Wall Street noch etwas anhalten. Unter Anlegern besteht die Hoffnung, dass der tobende Handelskonflikt nicht zu einer scharfen Eintrübung der Konjunktur führen werde. Der positive Beschäftigungsaufbau in den USA dient dabei als Argumentationsgrundlage. Die US-Strafzölle von 25 Prozent auf chinesische Produkte im Wert von 34 Milliarden Dollar gelten seit Freitag, China hat darauf Gegenmaßnahmen ergriffen und seinerseits Zölle auf US-Produkte in Kraft gesetzt. Allerdings habe es bisweilen anders als befürchtet keine weitere Eskalation im Handelskonflikt gegeben, auch dieser Umstand schüre Hoffnung.

Die Twitter-Aktie gewinnt vorbörslich 0,3 Prozent und leidet somit nicht unter einem Bericht. Die Praxis des Kurznachrichtendiensts, sogenannte "Fake-Konten" zu schließen, könnte das viel beachtete Wachstum der Nutzerzahlen im zweiten Quartal beeinträchtigt haben, heißt es in der Washington Post.

Netgear stiegen am Freitag im nachbörslichen Handel um 3,0 Prozent, nachdem die Tochter Arlo ihren Börsengang in die Wege geleitet hatte. Die Aktien des Unternehmens sollen an der New Yorker Börse gelistet werden. Vorbörslich zeigt sich die Aktie noch inaktiv.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

US/Court of Chancery, Beginn des Gerichtsverfahrens wegen der Aufkündigung der Akorn-Übernahme durch Fresenius

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Termine mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der Markt wende sich vom Handelsstreit ab und der Berichtsseason zu, heißt es mit Blick auf moderaten Aufschläge an den Börsen. Spannend wird es am Freitag, wenn mit JPM, Citigroup und Wells Fargo gleich drei große US-Banken ihre Quartalszahlen vorlegen werden. Etwas gestützt wird der Markt vom Rücktritt des britischen Brexit-Ministers Davis. Mit Davis sei ein Befürworter eines harten Brexist aus der Führungsriege ausgeschieden, heißt es. Damit steige die Chance, dass Großbritannien doch noch in der EU-Zollunion bleibe, womit sich die realwirtschaftlichen Folgen des Brexits in Grenzen hielten. Einmal mehr steht der Sektor der Automobilwerte im Fokus der Anleger. Daimler hat bei internen Überprüfungen bei einem älteren Lkw-Motor Abgaswerte gemessen, die leicht höher als erlaubt gewesen sind. Für die Daimler-Aktie geht es um 0,4 Prozent nach unten. Renault gibt mit Abschlägen von 1,2 Prozent deutlich stärker nach. Grund sind Abgasprobleme bei Nissan. Die Japaner haben eingestanden, Abgaswerte gefälscht zu haben. Renault ist mit 43 Prozent an Nissan beteiligt. Die Verkehrszahlen von Air France kommen an der Börse gut an, die Aktie legt um 7,3 Prozent zu. Lufthansa gewinnen 2,8 und IAG 2,1 Prozent. Einen Dämpfer für Siemens sehen Marktteilnehmer in der Entwicklung um die Allianz mit Alstom. Proxinvest hat den Aktionären von Alstom die Ablehnung der Eisenbahnallianz mit Siemens empfohlen. Siemens notieren wenig verändert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.24 Uhr Fr, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1770 +0,19% 1,1772 1,1758 -2,0% EUR/JPY 130,00 +0,23% 130,02 129,84 -3,9% EUR/CHF 1,1628 +0,06% 1,1624 1,1635 -0,7% EUR/GBP 0,8830 +0,09% 0,8840 1,1291 -0,7% USD/JPY 110,45 +0,04% 110,43 110,43 -2,0% GBP/USD 1,3332 +0,12% 1,3317 1,3275 -1,3% Bitcoin BTC/USD 6.771,28 -0,4% 6.769,29 6.598,61 -50,4%

Das Pfund reagiert auf den Davis-Rücktritt nur kurz mit einer kleinen Schwäche. Der Rücktritt des Europaskeptikers Davis erfolgte kurz nach einer Entscheidung des britischen Kabinetts zur Beibehaltung einer engen wirtschaftlichen Anbindung an die EU. Die Pläne zielen darauf ab, nach dem Brexit einen harten Schnitt mit der EU zu vermeiden, der von vielen Hardlinern in Theresa Mays konservativer Partei gefordert wird.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Beobachter verwiesen auf die guten Vorgaben der US-Börsen vom Freitag. An der Wall Street waren die US-Arbeitsmarktdaten für Juni positiv aufgenommen worden und hatten das Thema Handelsstreit in den Hintergrund gedrängt. Die australische Börse stellte mit gut behaupteter Tendenz das Schlusslicht. Der Anstieg verdankte sich im Wesentlichen den beiden Schwergewichten Rio Tinto und BHP Billiton, die um 1,4 und 2,1 Prozent zulegten. Stützend wirkte hier die Nachricht, dass BP wohl aussichtsreichster Kandidat für die Übernahme des US-Schieferölgeschäfts von BHP ist. Der japanische Aktienmarkt profitierte auch davon, dass der Yen zum Dollar wieder etwas abgewertet hat. Die Überschwemmungen in Japan spielten an der Börse dagegen keine Rolle. Die Produktion sei bislang kaum beeinträchtigt worden, sagte ein Analyst. An der Börse in Schanghai gewannen die Kurse besonders deutlich. Anleger hätten die Kursverluste der vergangenen Wochen zum Einstieg genutzt, berichteten Marktteilnehmer. In Hongkong verlief das Börsendebüt des Smartphoneherstellers Xiaomi eher enttäuschend. Schon der Ausgabepreis von 17 Hongkong-Dollar lag am unteren Ende der avisierten Spanne. Im späten Handel notierte die Aktie bei 16,76 Dollar. Ansonsten liefen Technologiewerte in der Region allerdings gut. Für Tencent ging es in Hongkong um 2,2 Prozent nach oben. Mit dem geplanten Börsengang der Musiksparte in den USA könnte Tencent 7,4 Milliarden US-Dollar erlösen, schätzte ein Analyst. In Seoul stiegen Samsung um 1,6 Prozent und zogen Leitindex Kospi mit nach oben. Auch in Tokio waren Aktien der Elektronikbranche gesucht. Murata Manufacturing sprangen um 5,9 Prozent nach oben. Laut einem Bericht hat das Unternehmen die Preise für seine Keramikkondensatoren erhöht. Keinen guten Start in die Woche erwischten die Aktien chinesischer Automobilkonzerne. So verloren BYD in Hongkong 1,5 Prozent und Dongfeng 1,6 Prozent. Beide hatten enttäuschende Absatzzahlen vorgelegt.

CREDIT

Bei extrem dünnen Umsätzen kommen die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen zum Start in die Woche weiter nach unten. Die Sektoren der Banken und Finanzdienstleister werden weiterhin mit Vorsicht bedacht. Aufgrund des deutlich ausgeweiteten Renditevorsprungs der Corporates gegenüber den Staatsanleihen erwarten die Anleihestrategen der LBBW eine Outperformance von Credits gegenüber den Bundesanleihen in der zweiten Jahreshälfte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW vergibt 4-Milliarden-Auftrag an CATL zum Bau von Batteriezellen

Der Autohersteller BMW hat einen Auftrag über 4 Milliarden Euro zur Lieferung von Batteriezellen an den chinesischen Hersteller CATL vergeben. Davon sollten Batteriezellen im Wert von 1,5 Milliarden Euro aus der in Erfurt geplanten neuen Batteriezellenfabrik kommen, sagte BMW-Einkaufsvorstand Markus Duesmann. 2,5 Milliarden Euro des langfristigen Vertrages seien für Batteriezellen aus China.

Axel Springer gliedert Corporate-Solutions-Bereich aus

Axel Springer hat den Geschäftsbereich Corporate Solutions in eine eigenständige Gesellschaft ausgegliedert. Alle bisherigen Aktivitäten des Bereichs - die Fullservice-Agentur im Bereich Content Marketing und Corporate Publishing - werden künftig in der Axel Springer Corporate Solutions GmbH & Co. KG fortgeführt, teilte der Berliner Medienkonzern mit.

Axel Springer erhöht Anteil an britischer Immo-Plattform Purplebricks

Axel Springer hat weitere Aktien bei Purplebricks gekauft und hält nun 12,5 Prozent an der britischen Online-Immobilienplattform. Purplebricks teilte mit, dass Springer am 6. Juli 3 Millionen Aktien des Unternehmens zu einem Preis von 3,07 britischen Pfund je Aktie erworben hat. Insgesamt hat Springer dafür 9,2 Millionen Pfund auf den Tisch gelegt. Im März war Springer bei Purplebricks eingestiegen und hatte für 125 Millionen Pfund einen 11,5-prozentigen Anteil erworben.

CTS Eventim managt Ticketing für Liverpool Olympia

Die CTS Eventim erwirbt die Ticketing- und Namensrechte für das Liverpool Olympia. Der Schritt sei Teil eines langfristigen Engagements, auf das sich der Ticketing- und Live-Entertainment-Anbieter mit Argent Leisure, dem Eigentümer der Spielstätte, sowie dem künftigen Betreiber VMS Live verständigt habe, teilte das im MDAX notierte Unternehmen mit.

Neuseeland kauft Seefernaufklärungsflugzeuge von Boeing

