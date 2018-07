Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Sentix-Konjunkturindex Deutschland sinkt zum sechsten Mal in Folge

Der von dem Beratungsunternehmen Sentix unter Investoren erhobene Konjunkturindex für Deutschland ist im Juli zum sechsten Mal in Folge gesunken. Laut Sentix ging er auf 16,2 (Juni: 18,5) Punkte zurück. Der Index der Lagebeurteilung sank auf 51,3 (56,3) Punkte und der Index der Erwartungen auf minus 14,0 (minus 13,8) Punkte. Der Konjunkturindex des Euroraums dagegen legte etwas zu, und zwar auf 12,1 (9,3) Punkte. Der Index der Lagebeurteilung erhöhte sich auf 36,8 (34,5) Punkte und der Erwartungsindex auf minus 10,0 (minus 13,3) Punkte.

OECD sieht sinkendes Wachstumsmomentum im Euroraum

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) rechnet für den Euroraum und Großbritannien mit einem nachlassenden Wachstumsschwung in den nächsten Monaten. Die Wachstumsaussichten für die USA und Japan bleiben dagegen unverändert und die Chinas bessern sich sogar. Der Frühindikator für alle OECD-Mitglieder sank im Mai auf 99,9 (April: 100,0) Punkte, während der des Euroraums auf ebenfalls 99,9 (100,1) Punkte zurückging, der Großbritanniens auf 99,1 (99,2) Punkte und der Deutschlands auf 100,2 (100,3) Punkte.

LBBW: EZB hebt Einlagensatz schon im Juni/Juli 2019 an

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird den Abschied von ihrer Negativzinspolitik nach Einschätzung der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) schneller als allgemein angenommen einleiten. "Wir tippen auf Juni oder Juli 2019", sagte Chefvolkswirt Uwe Burkert in einer Telefonkonferenz. Burkert geht davon aus, dass die EZB nach der Beendigung der Nettoankäufe merken wird, "dass es trotzdem gut läuft", und dann werde sie die Möglichkeit sehen, den Einlagensatz früher anzuheben.

IMK: Deutschland trotz Booms bei Arbeitskosten nur im Mittelfeld

Ungeachtet des wirtschaftlichen Booms und der niedrigen Arbeitslosigkeit rangiert Deutschland bei den Arbeitskosten für die private Wirtschaft weiterhin im oberen Mittelfeld Westeuropas und rückt nur langsam vor. Ende 2017 lag Deutschland mit Arbeitskosten von 34,60 Euro pro Stunde an sechster Stelle unter den EU-Ländern, fast gleichauf mit Österreich (34,50 Euro), so eine Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Im Jahr zuvor war die Bundesrepublik demnach auf Position sieben.

Premierministerin May ernennt Dominic Raab zum neuen Brexit-Minister

Kurz nach dem Rücktritt des britischen Brexit-Ministers David Davis hat Premierministerin Theresa May einen Nachfolger ernannt: Der 44-jährige Dominic Raab, bislang Staatssekretär im Bauministerium, solle künftig das für den EU-Austritt Großbritanniens zuständige Ressort führen, teilte Mays Büro am Montag mit. Sein Vorgänger Davis hatte in der Nacht aus Protest gegen Mays Brexit-Kurs seinen Rücktritt erklärt.

May nach Rücktritt von Brexit-Minister Davis unter Druck

Schwerer Schlag für die britische Premierministerin Theresa May: Nur zwei Tage nach der Bekanntgabe ihres Plans für die Zeit nach dem Brexit hat der für den EU-Ausstieg zuständige Minister David Davis unter Protest seinen Rücktritt erklärt. Davis warf der Regierungschefin vor, die Verhandlungsposition ihres Landes in Brüssel zu schwächen und das Votum der Wähler zugunsten des EU-Austritts nicht vollständig umzusetzen. Der Rücktritt von Davis offenbart ein tiefes Zerwürfnis in der britischen Regierung kurz vor dem Start der entscheidenden Verhandlungsphase mit Brüssel. Am Nachmittag wollte May im Parlament ihren Brexit-Plan vorstellen, der die Beibehaltung einer engen wirtschaftlichen Anbindung an die Europäische Union vorsieht und bei EU-Skeptikern wie Davis auf erhebliche Vorbehalte stößt.

Le Pen: Früherer Front National vor der Pleite

Die Partei der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen sieht sich vor dem finanziellen Aus: Nach Le Pens Angaben hält die Justiz wegen einer Scheinbeschäftigungs-Affäre 2 Millionen Euro aus der öffentlichen Parteienfinanzierung zurück. Damit wäre die Partei "bis Ende August tot", sagte Le Pen am Montag. Das EU-Parlament wirft ihr und anderen Abgeordneten vor, sich insgesamt 7 Millionen Euro erschlichen zu haben.

EU-Japan-Gipfel zu Freihandelsabkommen wegen tödlicher Unwetter verschoben

Die EU und Japan haben die Unterzeichnung ihres Freihandelsabkommens nach der Absage der Europa-Reise von Regierungschefs Shinzo Abe infolge der tödlichen Unwetter in seinem Land verschoben. EU-Ratspräsident Donald Tusk sprach Japan und Abe am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter angesichts der Katastrophe mit mindestens hundert Toten sein Beileid aus. Er bot an, den für Mittwoch in Brüssel geplanten gemeinsamen Gipfel kommende Woche in Japan nachzuholen.

Nordkoreanische Gespräche stecken nach Pompeo-Besuch fest

Der Weg für weitere US-Gespräche mit Nordkorea ist ungewisser denn je. Nach dem Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo warf Pjöngjang den USA "gangsterartige Taktiken" und eine Eskalation der Kriegsrisiken vor. Zugleich betonte das Land, weiter darauf zu setzen, dass US-Präsident Donald Trump ein Abkommen zur Denuklearisierung gelinge.

Verband: Unternehmen beklagen Mangel an Datenschutzexperten

Deutsche Unternehmen klagen nach Angaben des Digitalverbands Bitkom über einen Mangel an Datenschutzexperten. In einer Umfrage gaben sechs von zehn Unternehmen an, dass die Rekrutierung von Datenschutzexperten sehr schwierig sei, erklärte Bitkom am Montag. 57 Prozent der befragten Unternehmen würden zudem angeben, der Markt für Personal im Bereich Datenschutz sei nahezu leergefegt.

Umfrage: CSU kann von hartem Kurs in der Flüchtlingspolitik nicht profitieren

Ihr harter Kurs in der Flüchtlingspolitik zahlt sich für die CSU laut einer Umfrage in der Wählergunst nicht aus. Drei Monate vor der bayerischen Landtagswahl käme die Partei nach der am Montag veröffentlichten Erhebung für die Sender RTL und n-tv derzeit auf 38 Prozent und wäre damit weit von einer absoluten Mehrheit entfernt. Bei einer Bundestagswahl würde die CSU demnach in Bayern nur auf 34 Prozent kommen. Die AfD würde dagegen bei einer Landtagswahl auf 14 Prozent kommen.

Stoiber: Niemand in CSU fordert Unions-Bruch

Der ehemalige CSU-Vorsitzende Edmund Stoiber hat eindringlich vor einem möglichen Bruch der Union gewarnt. Ein Auseinanderdriften von CDU und CSU würde Deutschland destabilisieren, sagte Stoiber der Bild-Zeitung. In der CSU stünde ein Abspalten jedoch nicht zur Debatte. "Wer da schwätzt, kriegt drei rote Karten", mahnte Stoiber. "In der CSU gibt es keine Stimme, die das fordert."

Entwicklungsminister Müller mahnt zur Mäßigung in der Wortwahl

Nach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat auch Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) im Streit um die Flüchtlingspolitik zur Mäßigung bei der Wortwahl gemahnt. "Bei der Wahl der Worte und der Sprache müssen wir uns alle am Riemen reißen", sagte Müller der Passauer Neuen Presse. Die vergangenen vier Wochen seien "kein Vorbild in der politischen Kommunikation" gewesen.

IG Metall hofft auf 1000 neue Jobs durch Thüringer Fabrik von CATL aus China

Die Gewerkschaft IG Metall hat die Investitionsentscheidung des chinesischen Batteriezellherstellers CATL zur Errichtung einer Fabrik in Thüringen begrüßt. Die Gewerkschaft hoffe darauf, dass im neuen Werk bis zu 1000 neue Arbeitsplätze entstehen könnten, erklärte IG-Metall-Bezirksleiter Jörg Köhlinger am Montag. Die Ankündigung, im Freistaat eine Zellfabrik zu errichten, sei "ein gutes Signal für Thüringen".

Rumäniens Präsident entlässt oberste Korruptionsbekämpferin des Landes

Nach wochenlangem Tauziehen hat Rumäniens Präsident Klaus Iohannis ein umstrittenes Urteil des Verfassungsgerichts umgesetzt und die oberste Anti-Korruptionsstaatsanwältin Laura Codruta Kövesi entlassen. Iohannis habe am Montag das Dekret zur Absetzung Kövesis unterzeichnet, erklärte eine Sprecherin des Präsidenten. "In einem Rechtsstaat müssen die Entscheidungen des Verfassungsgerichts respektiert werden", begründete sie die Entscheidung. Der Mitte-Rechts-Politiker Iohannis hatte die von der sozialdemokratischen Regierung veranlasste Absetzung lange blockiert.

TAIWAN

Exporte Juni +9,4% gg Vorjahr (PROG +11,4%)

Importe Juni +15,4% gg Vorjahr (PROG +16,9%)

Handelsbilanz Juni Überschuss 5,21 Mrd USD (PROG Überschuss 5,18 Mrd USD)

