Klöckner & Co mit deutlicher Ergebnissteigerung im 2. Quartal DGAP-Ad-hoc: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Klöckner & Co mit deutlicher Ergebnissteigerung im 2. Quartal 09.07.2018 / 14:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Duisburg, 9. Juli 2018 - In dem für Klöckner & Co bedeutsamen Markt USA lagen die Marktpreise für Stahl- und Metallprodukte im 2. Quartal über den Erwartungen. So konnte Klöckner & Co stärker als erwartet von der positiven Marktentwicklung profitieren. Auf Basis vorläufiger Zahlen wird gegenüber der Prognose eines operativen Ergebnisses (EBITDA) zwischen 65 und 75 Mio. EUR für das 2. Quartal nunmehr mit einem EBITDA in einer Größenordnung von rund 82 Mio. EUR gerechnet. Für das 3. Quartal wird auch aufgrund des erwarteten Preisniveaus mit einem starken Anstieg des operativen Ergebnisses im Vergleich zum Vorjahreswert gerechnet. Damit wird für das Gesamtjahr nunmehr ein mindestens leichter EBITDA-Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert erwartet. Der vollständige Zwischenbericht zum 30. Juni 2018 mit den endgültigen Zahlen wird am 24. Juli 2018 veröffentlicht. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Es gilt die EBITDA-Definition aus dem Geschäftsbericht 2017. Emittent: Klöckner & Co SE, Am Silberpalais 1, 47057 Duisburg. Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX(R)-Index der Deutschen Börse gelistet. ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576. Ansprechpartner Klöckner & Co SE: Investoren Christina Kolbeck Head of Investor Relations & Sustainability Telefon: +49 203 3072122 E-Mail: christina.kolbeck@kloeckner.com Presse Christian Pokropp - Pressesprecher Head of Corporate Communications Telefon: +49 203 3072050 E-Mail: christian.pokropp@kloeckner.com 09.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Klöckner & Co SE Am Silberpalais 1 47057 Duisburg Deutschland Telefon: +49 (0)203 / 307-0 Fax: +49 (0)203 / 307-5000 E-Mail: info@kloeckner.com Internet: www.kloeckner.com ISIN: DE000KC01000 WKN: KC0100 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 702669 09.07.2018 CET/CEST

