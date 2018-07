Luxemburg (www.fondscheck.de) - Der DKB Nordamerika Fonds (ISIN LU0117117829/ WKN 541953, ANL) ist ein Regionenfonds, der sich durch eine breite und indexnahe Streuung in Aktienwerte nordamerikanischer Unternehmen auszeichnet, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.Der US-Aktienmarkt habe im Mai weiter zulegen können. Positiv hätten dabei zuletzt wieder die Technologieaktien performt, nachdem diese im ersten Quartal temporär korrigiert hätten. Vorreiter dabei bilde die Apple-Aktie, die von guten Quartalszahlen und der Aufstockung der Beteiligung durch Berkshire Hathaway von Warren Buffet angetrieben worden sei. Überdurchschnittlich hätten sich auch Energietitel entwickelt, die vom steigenden Ölpreis profitiert hätten. Für Entspannung an den Aktienmärkten hätten auch der US-Arbeitsmarktbericht und die US-Verbraucherpreise von April gesorgt. Diese hätten zu einer Entschärfung der Inflations- und Zinssorgen beigetragen. ...

